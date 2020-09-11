Мерсисайдцы вместе с компанией Nike разработали третий комплект формы на сезон-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед презентовал оригинальный третий комплект формы – стиль Ювентуса в Англии

Новая экипировка выполнена в черном цвете и украшена шахматным узором.

Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ Ливерпуль впервые за 30 лет завоевал золотые медали турнира. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует уже 12 сентября, свой путь команда Клоппа начнет матчем против Лидса.

Еротична пауза: для Мессі стала на коліна, відверті леді інтригують найсокровеннішим – вони обожнюють не тільки футбол