Озан Кабак недавно стал игроком Ливерпуля, а потому мерсисайдцы оформили презентацию новоиспеченного защитника. 20-летний турок будет выступать под 19 номером, сообщает Twitter клуба. Кабак уже даже успел дать теплое интервью пресс-службе.

Ливерпуль объявил о трансфере Кабака

"Ливерпуль был командой моего детства, так что я всегда хотел здесь оказаться, играть на этом потрясающем стадионе перед невероятными болельщиками. Это была мечта, и она сбылась. Что касается моих амбиций, Ливерпуль – отличная команда с прекрасными футболистами.

Неважно, сколько игроков травмированы и кто играет в защите, если они хорошо выполняют свою работу. Я смотрел последние матчи, и оборона играла здорово. Тренер решит, когда я буду выходить на поле, а когда сидеть на скамейке запасных. Но я буду выкладываться на сто процентов и буду готов, когда шанс придет", – сказал Озан.

Заметим, что в команде Клоппа Кабак будет выступать на правах аренды, соглашение о сотрудничестве между игроком и клубом рассчитано до конца сезона 2020/21.

Ліверпуль на межі катастрофи: чому найгірша команда Клоппа вилетіла з Кубка Англії, козир МЮ і заявка на трон