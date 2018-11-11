Ливерпуль предложит новый контракт Робертсону

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон получит новый контракт с зарплатой вдвое выше, чем нынешняя.

Ливерпуль хочет продлить контракт с Эндрю Робертсоном, сообщает Mirror. Мерсисайдцы удвоят нынешнюю зарплату шотландца.

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Защитник переехал на Энфилд Роуд летом прошлого года из Халл Сити и за это время стал основным игроком в команде Юргена Клоппа.

По новому соглашению Робертсон будет зарабатывать 68 тысяч фунтов в неделю. Вместе с этой командой шотландец дошел до финала Лиги чемпионов 2017/2018, где уступил Реалу (1:3).

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