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Ливерпуль предложит новый контракт Робертсону

09:22 17 Читати українською
Ливерпуль предложит новый контракт Робертсону
Эндрю Робертсон / ФК Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон получит новый контракт с зарплатой вдвое выше, чем нынешняя.

Ливерпуль хочет продлить контракт с Эндрю Робертсоном, сообщает Mirror. Мерсисайдцы удвоят нынешнюю зарплату шотландца.

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Защитник переехал на Энфилд Роуд летом прошлого года из Халл Сити и за это время стал основным игроком в команде Юргена Клоппа.

По новому соглашению Робертсон будет зарабатывать 68 тысяч фунтов в неделю. Вместе с этой командой шотландец дошел до финала Лиги чемпионов 2017/2018, где уступил Реалу (1:3).

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