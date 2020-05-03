toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Ливерпуль предложил Вернеру контракт на пять лет – зарплата поражает

13:11 151 Читати українською
Ливерпуль предложил Вернеру контракт на пять лет – зарплата поражает
Тимо Вернер / Getty images

Нападающий немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернер уже летом может оказаться в чемпионате Англии.

Ливерпуль обсуждает с форвардом сборной Германии условия личного контракта, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Твиттере.

Вернер собирается "отшить" Баварию ради переезда в другой топ-чемпионат

По данным источника, Ливерпуль предложил Вернеру соглашение на 5 лет с зарплатой в размере 10 млн евро в год, включая бонусы. Сообщается, что форвард является приоритетной целью наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа, и клуб уже ведет переговоры с Лейпцигом.

К слову, Вернер – воспитанник Штутгарта, за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешел в РБ Лейпциг. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал в свой актив 21 гол и 7 результативных передач.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Луческу: Платить 20 млн евро за Нери Кастильо было ошибкой – я дважды выгонял его из Шахтера
08:00
281
Теги
Англия Тимо Вернер Тимо Вернер Ливерпуль Ливерпуль РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
37
мин
Торино
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук