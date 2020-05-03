Ливерпуль предложил Вернеру контракт на пять лет – зарплата поражает

Нападающий немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернер уже летом может оказаться в чемпионате Англии.

Ливерпуль обсуждает с форвардом сборной Германии условия личного контракта, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Твиттере.

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По данным источника, Ливерпуль предложил Вернеру соглашение на 5 лет с зарплатой в размере 10 млн евро в год, включая бонусы. Сообщается, что форвард является приоритетной целью наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа, и клуб уже ведет переговоры с Лейпцигом.

К слову, Вернер – воспитанник Штутгарта, за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешел в РБ Лейпциг. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал в свой актив 21 гол и 7 результативных передач.

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