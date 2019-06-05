Ливерпуль предложил Ориджи продлить контракт – нападающий не спешит с решением

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориджи рассказал, что клуб предложил ему новый контракт, но решение будет принято после матчей сборной Бельгии.

"Я не хочу много говорить о своем будущем. Ливерпуль знает мои качества, недавно клуб предложил моему агенту продлить контракт. Первый шаг сделан.

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Себя в команде я чувствую комфортно. Думаю, это важно. Более того, у нас отличный тренер в лице Юргена Клоппа. У меня есть личные цели, но задача команды прежде всего.

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Останусь ли я? Сейчас я полностью сосредоточен на матчах сборной Бельгии с Казахстаном и Шотландией. После этого я начну думать о своем будущем и приму решение", – цитирует Ориджи Het Nieuwsblad.