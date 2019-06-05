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Ливерпуль предложил Ориджи продлить контракт – нападающий не спешит с решением

17:40 86 Читати українською
Ливерпуль предложил Ориджи продлить контракт – нападающий не спешит с решением
Дивок Ориджи / Reuters

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориджи рассказал, что клуб предложил ему новый контракт, но решение будет принято после матчей сборной Бельгии.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Я не хочу много говорить о своем будущем. Ливерпуль знает мои качества, недавно клуб предложил моему агенту продлить контракт. Первый шаг сделан.

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Себя в команде я чувствую комфортно. Думаю, это важно. Более того, у нас отличный тренер в лице Юргена Клоппа. У меня есть личные цели, но задача команды прежде всего.

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Останусь ли я? Сейчас я полностью сосредоточен на матчах сборной Бельгии с Казахстаном и Шотландией. После этого я начну думать о своем будущем и приму решение", – цитирует Ориджи Het Nieuwsblad.

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Дивок Ориджи Дивок Ориджи Ливерпуль Ливерпуль Англия Тоттенхэм - Ливерпуль
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