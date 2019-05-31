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Ливерпуль предложил новые контракты Матипу и Милнеру

31 мая 23:33 16 Читати українською
Ливерпуль предложил новые контракты Матипу и Милнеру
Джеймс Милнер / Reuters

Мерсисайдцы хотят удержать Джеймса Милнера и Жоэля Матипа в своем составе.

Англичанин и камерунец получили предложения о продлении контрактов, информирует Telegraph.

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Обоим футболистам предложили пролонгировать соглашения до лета 2021 года. Сроки их текущих контрактов заканчиваются в ближайшее время, но Ливерпуль намерен удержать игроков, которые играют важную роль в текущем сезоне.

Милнер может стать игроком ПСЖ

Ранее сообщалось, что на 33-летнего Милнера претендует французский ПСЖ.

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