Ливерпуль предложил Астон Вилле провести матч Кубка лиги в Катаре

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп озвучил интересную идею проведения двух матчей мерсисайдцев в течение двух дней.

"Мы спросили у Астон Виллы, сможет ли команда прилететь в Катар и провести с нами матч Кубка лиги там. Пока мы не знаем, как все будет. У нас есть некоторые идеи, но об этом еще рано говорить. На данный момент у нас есть более важные дела, мы определимся в следующие пару недель.

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Мы не хотим иметь проблемы с ФИФА, и не хотим иметь проблемы в отношениях с Английской лигой. Наш клуб уважает все соревнования, в которых участвует. Все подается так, будто мы не хотим участвовать в Кубке Лиги, но это не так. Мне не нравится, что в этом турнире полуфинал состоит из двух матчей. А в остальном это неплохое соревнование.

Если смотреть на клубный чемпионат мира, то там играют только те, кто победил в Лиге чемпионов. Мы должны пользоваться возможностью принять участие, потому что мы не играем там по пять миллионов раз", – поделился Клопп в комментарии Liverpool Echo.

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Напомним, Ливерпуль должен провести матч Кубка лиги против Астон Виллы 17 декабря, а на следующий день сыграть в полуфинале клубного чемпионата мира.