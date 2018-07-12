Ливерпуль предложил 65 млн евро за Алиссона

Голкипер Ромы Алиссон может вскоре переехать в АПЛ.

Ливерпуль всерьез заинтересован в услугах Алиссона и уже предложил Роме 65 млн евро за бразильца, пишет Gazzetta dello Sport.

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"Красные" уже давно находятся в поисках надежного вратаря и готовы заплатить за Алисона 60 млн евро плюс еще 5 млн бонусами.

Если Алиссон согласится на переход в Ливерпуль, то клуб предложит ему контракт с зарплатой 6 млн евро в год.

Однако позже эту информацию от Gazzetta dello Sport опроверг Sky Sports.

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Отметим, ранее сообщалось, что "римляне" готовы отпустить своего голкипера за 70 млн евро.

Напомним, Алиссон также интересовались мадридский Реал и Челси.