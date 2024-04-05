Ливерпуль направил в Мадрид предложение о приобретении Вальверде, сообщает TeamTalk слухи испанских СМИ со ссылкой на Sport Witness.

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Английский клуб якобы готов заплатить за уругвайца 150 миллионов евро и побить не только клубный рекорд, но и оформить самый дорогой трансфер в истории АПЛ.

Ливерпуль прошлым летом перестроил полузащиту, когда на замену Хендерсону, Фабиньо и Милнеру прошли Собослай, Мак Аллистер, Гравенберх и потом Эндо.

Вальверде – игрок основы Реала последние 5 сезонов. Феде выиграл в Мадриде Лигу чемпионов-2021/22 и дважды становился чемпионом Испании.

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