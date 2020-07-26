Ливерпуль повторил невероятный рекорд Манчестер Сити в АПЛ

Победа над Ньюкаслом (3:1) в заключительном туре английской Премьер-лиги стала особенной для Ливерпуля.

Эта победа стала для "красных" 32-й в рамках нынешнего сезона АПЛ, сообщает официальный твиттер соревнований.

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Ливерпуль сумел повторить рекорд, установленный ранее Манчестер Сити. В сезонах 2017/18 и 2018/19 "горожане" тоже одержали по 32 победы. Кроме того, мерсисайдцы обновили клубное достижение – ранее Ливерпуль в Премьер-лиге не выигрывал 32 матча даже в эпоху, когда в лиге соревновались 22 команды.

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа досрочно оформили чемпионский титул. Всего в активе "красных" 99 очков по итогам чемпионата и 18 пунктов преимущества над главными конкурентами с Этихада.

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