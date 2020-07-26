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Ливерпуль повторил невероятный рекорд Манчестер Сити в АПЛ

20:31 - Читати українською
Ливерпуль повторил невероятный рекорд Манчестер Сити в АПЛ
Мерсисайдцы празднуют успех / официальный сайт АПЛ

Победа над Ньюкаслом (3:1) в заключительном туре английской Премьер-лиги стала особенной для Ливерпуля.

1’ Дуайт Гэйл
 
Вирджил ван Дейк 38’
Дивок Ориджи 59’
Садио Мане 89’
1’ Дуайт Гэйл
38’ Вирджил ван Дейк
59’ Дивок Ориджи
89’ Садио Мане

Эта победа стала для "красных" 32-й в рамках нынешнего сезона АПЛ, сообщает официальный твиттер соревнований.

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Ливерпуль сумел повторить рекорд, установленный ранее Манчестер Сити. В сезонах 2017/18 и 2018/19 "горожане" тоже одержали по 32 победы. Кроме того, мерсисайдцы обновили клубное достижение – ранее Ливерпуль в Премьер-лиге не выигрывал 32 матча даже в эпоху, когда в лиге соревновались 22 команды.

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа досрочно оформили чемпионский титул. Всего в активе "красных" 99 очков по итогам чемпионата и 18 пунктов преимущества над главными конкурентами с Этихада.

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Англия АПЛ Манчестер Сити Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Рекорды Ньюкасл - Ливерпуль
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