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Ливерпуль повторил достижение Манчестер Юнайтед, Арсенала и Челси в Лиге чемпионов

14:23 64 Читати українською
Ливерпуль повторил достижение Манчестер Юнайтед, Арсенала и Челси в Лиге чемпионов
Радость мерсисайдцев / ФК Ливерпуль

Результативная победа над бельгийским Генком (4:1) в 3-м туре группового этапа ЛЧ стала особенной для английского Ливерпуля. Команда Юргена Клоппа преодолела рубеж в 200 забитых мячей.

"Красные" стали 4-м английским клубом, достигшим этой отметки. Об этом сообщает Opta Sports.

Настоящее возвращение Окслейд-Чемберлена в видеообзоре матча Генк – Ливерпуль

Ливерпуль разгромил Генк в гостях. Мячами в составе мерсисайдцев отличились Алекс Окслейд-Чемберлен (дважды), Садио Мане и Мохамед Салах. Именно второй гол Окса стал юбилейным, 200-м для команды в Лиге чемпионов.

К слову, первым этот рубеж преодолел Манчестер Юнайтед. Позже к нему присоединились лондонские клубы – Арсенал и Челси.

Лига чемпионов: Интер уверенно одолел Боруссию Д, Наполи перестрелял Зальцбург, Ливерпуль разгромил Генк

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