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Ливерпуль повторил достижение Арсенала сезона 2001/02 по забитым мячам

19 января 21:32 221 Читати українською
Ливерпуль повторил достижение Арсенала сезона 2001/02 по забитым мячам
Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино / Фото Enfield Watch

Ливерпуль набрал ход в чемпионате Англии и не планирует сбавлять обороты.

15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

Ливерпуль сумел переиграть Манчестер Юнайтед (2:0) в рамках 23-го тура АПЛ.

Ассист Алиссона и очередной шаг мерсисайдцев к чемпионству в видеообзоре Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Таким образом мерсисайдцы отмечаются голами в каждом матче нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Последний раз такое достижение покорялось Арсеналу (22 матча) в сезоне 2001/02, сообщает Opta.

Напомним, команда Клоппа имеет еще игру в запасе из-за участия в клубном чемпионате мира.

После 23-х туров АПЛ Ливерпуль лидирует, имея 64 очка. Ближайший преследователь мерсисайдцев Манчестер Сити – 48 очков.

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