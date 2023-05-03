Ливерпуль потерял звездного хавбека до конца сезона
3 мая 10:57 - Читати українською
Хавбек Ливерпуля Тьяго Алькантара не поможет своей команде в текущем сезоне.
Испанец в апреле восстановился от повреждения, но успел получить травму бедра, которая не даст ему сыграть в этом сезоне, сообщает The Times.
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Отмечается, что Тьяго в ближайшее время будет прооперирован. После восстановления от предыдущей травмы Алькантара сыграл лишь 96 минут.
В общем, Тьяго сыграл в 28 матчах (1963 минуты) в этом сезоне за Ливерпуль, записав в свой актив 1 ассист.
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