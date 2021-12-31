Жоэль Матип присоединился к Вирджилу ван Дейку и Джо Гомесу в лазарете Ливерпуля.

Камерунец повредил приводящую мышцу еще в поединке с Вест Бромвичем (1:1). В центре обороны Ливерпуля на матч с Ньюкаслом (0:0) вышла связка опорника Фабинью и неопытного Натана Уильямса.

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"Обычно с такими травмами пропускают около трех недель", – приводит слова Юргена Клоппа Daily Mail. Теперь у наставника "красных" не осталось ни одного основного центрбека – Матип присоединился к ван Дейку и Гомесу, которые надолго вылетели из-за травм колена.

Добавим, что у Ливерпуля напряженный календарь – в АПЛ придется встретиться с Саутгемптоном (4 января) и МЮ (17 января), а в Кубке Англии с Астон Виллой (8 января).

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