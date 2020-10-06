Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири стал очередным игроком мерсисайдцев, у которого обнаружили коронавирус.

Диагноз вингера подтвердила Швейцарская футбольная ассоциация накануне матчей Лиги наций в своем твиттере.

Мане стал очередной жертвой коронавируса

Это уже третий случай коронавируса в Ливерпуле – до этого болезнь обнаружили у Садьо Мане и Тьягу Алькантары. Добавим, что Швейцария, за которую выступает Джердан, является соперником сборной Украины в Лиге наций.

К слову, Шакири сыграл лишь 75 минут в составе мерсисайдцев в рамках Кубка английской лиги, отметившись голом со штрафного.

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