Ливерпуль потерял уже третьего игрока из-за коронавируса
12:40 - Читати українською
Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири стал очередным игроком мерсисайдцев, у которого обнаружили коронавирус.
Диагноз вингера подтвердила Швейцарская футбольная ассоциация накануне матчей Лиги наций в своем твиттере.
Мане стал очередной жертвой коронавируса
Это уже третий случай коронавируса в Ливерпуле – до этого болезнь обнаружили у Садьо Мане и Тьягу Алькантары. Добавим, что Швейцария, за которую выступает Джердан, является соперником сборной Украины в Лиге наций.
К слову, Шакири сыграл лишь 75 минут в составе мерсисайдцев в рамках Кубка английской лиги, отметившись голом со штрафного.
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