В последнем поединке АПЛ против Астон Виллы (2:1) 28-летний бразилец отыграл только полчаса. Фабиньо ушел с поля из-за повреждения, которое не позволило ему продолжить игру.

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У хавбека диагностировали растяжение подколенного сухожилия. Это делает невозможным участие Фабиньо в финале Кубка Англии против Челси, который состоится в субботу, 14 мая. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп подтвердил потерю бразильца в комментарии на официальном сайте Ливерпуля.

В то же время в клубе очень надеются, что Фабиньо все же сыграет в финале Лиги чемпионов против Реала, который состоится 28 мая. Перед этим "красные" будут противостоять Саутгемптону и Вулверхэмптону в двух заключительных турах АПЛ. В этих матчах полузащитник точно не поможет команде.

В сезоне 2021/22 Фабиньо стал одним из лидеров Ливерпуля. В его активе 47 сыгранных матчей, 8 голов и 1 ассист.

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