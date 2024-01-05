Ливерпуль потерял лидера перед дуэлью с Зинченко и Ко – Клопп подтвердил травму игрока
Полузащитник Ливерпуля Доминик Собослай не сможет поучаствовать в матче против Арсенала в Кубке Англии.
"Я могу подтвердить, что это травма. Собослай получил повреждение подколенного сухожилия. Доминик не испытывает сильной боли, но мы должны подождать немного.
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Очевидно, что нет шансов, что он сыграет против Арсенала и против Фулхэма. Надеюсь, он вернется к тренировкам очень скоро", – рассказал тренер в интервью BBC.
Напомним, что Ливерпуль сыграет против Арсенала 7 января в Кубке Англии, а уже через три дня мерсисайдцы будут противостоять Фулхэму в Кубке английской лиги.
Доминик Собослай присоединился к Ливерпулю летом 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
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