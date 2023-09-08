В матче против Ньюкасла, который состоялся 27 августа, лидер мерсисайдцев получил красную карточку за фол последней надежды. Впрочем, со своим наказанием ван Дейк не был согласен и набросился на арбитра встречи Джона Брукса, использовав ненормативную лексику.

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Как сообщает The Athletic, FA обвинила капитана Ливерпуля в неподобающем поведении. Ван Дейк получил наказание в виде дисквалификации на еще один матч, а также он должен уплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов.

Таким образом защитник пропустит ближайшую встречу против Вулверхэмптона в АПЛ, которая запланирована на 16 сентября.

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