Центральный защитник Ливерпуля Джованни Леони может выбыть на долгий период из-за травмы, которую он получил в игре против Саутгемптона в Кубке лиги (2:1).

“Джованни расстроен, потому что сразу почувствовал, что что-то не так. Мы должны оценить характер травмы.

"Не лучший матч Ливерпуля": Слот выделил лишь трех игроков после победы над Саутгемптоном в Кубке лиги

Обычно такие вещи не становятся понятными за пять-десять минут, и надо подождать, чтобы увидеть, как он будет чувствовать себя. Затем он пройдет тесты и отправится на МРТ, чтобы узнать о серьезности травмы. Обычно эмоции игрока о многом говорят.

На выходных я видел в Эредивизе игрока, который тоже уходил с поля в слезах. Это был Рубен ван Боммель из ПСВ. Через день оказалось, что его ощущения были правильными. Мы надеемся на лучшее", – цитирует Арне Слота пресс-служба Ливерпуля.

Джованни Леони дебютировал за Ливерпуль в матче против Саутгемптона в Кубке лиги (2:1), но покинул поле на 81-й минуте из-за травмы колена.

Добавим, что 18-летний центральный защитник в начале сентября получил дебютный вызов в сборную Италии. Летом Леони перешел в Ливерпуль из Пармы за около 31 млн евро.

Удаление Экитике, вылет Миколенко, камбэк Челси и первый гостевой покер: Кубок английской лиги