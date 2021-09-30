Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о готовности мерсисайдцев к центральной игре 7-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

Ливерпуль не сможет рассчитывать на Александера-Арнольда и Тьягу Алькантару в матче с Манчестер Сити, сообщил Клопп в комментарии официальному сайту мерсисайдцев.

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У Трента мышечное повреждение, тогда как испанский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. Игроки должны вернуться в состав уже после поединков сборных.

К слову, матч Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 3 октября, начало в 18:30. Сейчас именно эти команды являются лидерами АПЛ – "красные" опережают "горожан" на 1 очко.

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