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Ливерпуль попрощался с генеральным директором клуба

16:09 - Читати українською
Ливерпуль попрощался с генеральным директором клуба
Питер Мур / Фото ФК Ливерпуль

На руководящей должности мерсисайдского клуба произошли изменения.

Питер Мур покинул пост генерального директора Ливерпуля, проработав в клубе три года, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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Его заменит нынешний коммерческий директор клуба Билли Хоган. Напомним, ранее Мур работал на руководящих должностях в Sega, Reebok, Microsoft и EA.

"Для меня было честью служить этому клубу и его болельщикам течение последних трех сезонов. Ливерпуль находится в прекрасных кондициях как на поле, так и за его пределами, и я очень благодарен людям, с которыми я работал вместе, чтобы это случилось", – прокомментировал свою отставку Мур.

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Теги
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