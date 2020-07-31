Ливерпуль попрощался с генеральным директором клуба

Питер Мур покинул пост генерального директора Ливерпуля, проработав в клубе три года, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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Его заменит нынешний коммерческий директор клуба Билли Хоган. Напомним, ранее Мур работал на руководящих должностях в Sega, Reebok, Microsoft и EA.

"Для меня было честью служить этому клубу и его болельщикам течение последних трех сезонов. Ливерпуль находится в прекрасных кондициях как на поле, так и за его пределами, и я очень благодарен людям, с которыми я работал вместе, чтобы это случилось", – прокомментировал свою отставку Мур.

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