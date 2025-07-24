ПСЖ может ожидать 15 млн евро за трансфер Уго Экитике из Айнтрахта в Ливерпуль. При трансфере форварда в Айнтрахт парижане прописали в соглашении получение 20% от суммы прибыли при последующей перепродаже игрока. Об этом информирует Foot Mercato.

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В среду, 23 июля, Экитике перешел в Ливерпуль за 95 млн евро, поэтому теперь ПСЖ должен получить 15 млн. Год назад Айнтрахт выкупил 23-летнего нападающего у парижан за 16,5 млн евро после платной полугодовой аренды за 3,5 млн.

Напомним, что ПСЖ ищет деньги на трансфер защитника Борнмута Илью Забарного. Трансфер Экитике в Ливерпуль приближает подписание украинца.

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