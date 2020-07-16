Ливерпуль получит кубок АПЛ после матча с Челси

Фаны Ливерпуля ждали этого 30 лет, придется потерпеть еще до 22 июля.

После матча 37-го тура АПЛ Ливерпуль – Челси состоится церемония награждения победителя нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, сообщает официальный сайт турнира.

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Действие будет происходить на одной из трибун Энфилда, на которой обустроят специальный подиум для вручения медалей и кубка. Фанатов призвали оставаться дома и следить за церемонией онлайн.

Напомним, мерсисайдци проведут встречу с Челси 22 июля, начало игры в 22:15.

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