Саудовский Аль-Иттихад намерен приобрести у Ливерпуля Мохамеда Салаха любой ценой. Как информирует Daily Mail, представители клуба с Ближнего Востока прибыли в Англию для личной встречи с боссами "красных".

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Сообщается, что они готовы заплатить за Салаха 200 млн фунтов стерлингов. Это уже третье предложение от Аль-Иттихада по Салаху. Ранее Ливерпуль дважды отказал саудовцам – после предложений в размере 100 и 150 млн фунтов стерлингов.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг, 7 сентября.

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