Ливерпуль получил проблемы от собственного технического спонсора – компания хочет судиться с клубом

Победители Лиги чемпионов хотят сменить поставщика экипировки, однако текущий партнер не хочет так просто отказываться от сотрудничества.

Компания New Balance подала в суд на Ливерпуль из-за отказа продолжать действующий контракт, информирует Athletic.

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Представители американского бренда уверены, что опция продления соглашения активировалась автоматически, и Ливерпуль должен выполнять предварительную договоренность. Англичане не согласны с такой позицией и хотят прекратить сотрудничество с NB в мае 2020 года. "Красные" близки к подписанию контракта с Nike, который будет гарантировать им 70 млн фунтов в год.

New Balance готова была повторить предложение конкурентов, но Ливерпуль не заинтересован в изменении своих планов насчет спонсора. Представитель "красных" подтвердил факт судебного иска от американской компании, однако добавил, что в дальнейшем клуб не будет комментировать эту ситуацию.

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