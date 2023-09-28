На своем официальном сайте мерсисайдцы сообщили о том, что инвестиционная компания Dynasty Equity купила миноритарную долю в клубе.

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Согласно информации Telegraph, американский фонд заплатил за часть акций Ливерпуля от 100 до 200 миллионов долларов. Соглашение было заключено, чтобы укрепить общее финансовое состояние, поскольку клуб все еще оправляется от значительных потерь после пандемии.

Полученные средства в основном пойдут на погашение долгов, на расширение домашней арены и строительство тренировочного центра. Впрочем, руководство Ливерпуля не планирует выделять Юргену Клоппу часть денег на трансферы.

Напомним, что летом мерсисайдцы усилились лишь четырьмя игроками. К команде немца присоединились Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослай, Ватару Эндо и Райан Гравенберх.

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