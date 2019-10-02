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Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка английской лиги

21:36 3 Читати українською
Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка английской лиги
Юрген Клопп / Reuters

Английская футбольная лига объявила свое решение по Ливерпулю. "Красные" в матче 1/16 Кубка лиги выпустили игрока, который не имел права участия в турнире.

 

Наказание мерсисайдцев ограничилось штрафом в размере 200 тысяч фунтов, информирует официальный сайт EFL.

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Выплата половины из этой суммы будет отложена до конца сезона 2020/21 и вступит в силу только в случае повторного нарушения со стороны Ливерпуля. Подобные санкции можно считать достаточно мягкими, поскольку ранее британская пресса писала о значительно более неприятных последствиях, которые грозили победителям Лиги чемпионов. Команду могли дисквалифицировать с текущего розыгрыша турнира за нарушение регламента.

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Напомним, подопечные Юргена Клоппа на следующей стадии Кубка лиги встретятся с лондонским Арсеналом.

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