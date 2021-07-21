24-летний англичанин попал в шорт-лист мерсисайдцев, утверждает The Athletic.

Ливерпуль объявил о трансфере своего игрока в Бундеслигу

Боуэн стал одним из кандидатов на усиление линии атаки Ливерпуля. "Красные" стремятся избавиться от Шакири и Ориги, а восполнить пробел в обойме команды желают звездой Вест Хэма. Если переход сорвется в летнее трансферное окно, то штаб Ливерпуля во главе с Юргеном Клоппом продолжит мониторить выступления вингера и вернется к его кандидатуре зимой.

В сезоне 2020/21 Джаррод Боуэн провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22