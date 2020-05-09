Ливерпуль подыскал неожиданную замену Лаллане

Тренерский штаб английского Ливерпуля готов к прощанию с полузащитником Адамом Лалланой.

У "красных" уже есть замена 31-летнему хавбеку, сообщает Football Insider.

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В первой команде мерсисайдцев место Лалланы займет Кертис Джонс. 20-летний талант дебютировал за Ливерпуль еще в сезоне 2018/19. Сейчас он в основном выступает за дубль "красных", но на Энфилде на него всерьез рассчитывают. Контракт Джонса с Ливерпулем действует до лета 2024-го. В свою очередь Лаллана может стать свободным агентом уже в июле, если мерсисайдцы не активируют опцию продления соглашения еще на год.

В нынешнем сезоне Кертис Джонс провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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