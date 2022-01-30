Ливерпуль и Порту завершили трансфер Луиса Диаса, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

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По информации СМИ, контракт колумбийца с "красными" рассчитан до лета 2027 года. Порту получит за 25-летнего футболиста 40 млн евро и сможет рассчитывать еще на 20 млн в виде бонусов.

В 2019-м "драконы" забрали Луиса с родины за около 7 млн евро. В Порту Диас успел стать легендой клуба, проведя 125 матчей, в которых отличился 41-м голом и 19-ю ассистами.

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