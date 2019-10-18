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Ливерпуль подписал новый контракт с Матипом

19:36 27 Читати українською
Ливерпуль подписал новый контракт с Матипом
Жоэль Матип / фото: Ливерпуль

Захисник Ліверпуля Жоель Матіп вирішив продовжити свої виступи на Енфілді.

Матип поставил подпись под новым долгосрочным угою, детали которой не разглашаются, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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"Извне ты понимаешь, что Ливерпуль – топ-клуб. Но внутри ты действительно понимаешь, насколько этот клуб топовый. Во всех странах есть его болельщики. Это действительно классный клуб, за который хотел бы играть каждый футболист", – сказал Матип.

Напомним, что Жоэль защищает цвета Ливерпуля с 2016 года. В его активе 107 игр и 5 голов во всех турнирах, в сезоне-2018/19 он помог команде выиграть Лигу чемпионов.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Жоэль Матип Жоэль Матип
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