Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер останется в Мерсисайде, по крайней мере, еще на один сезон.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил, что Джеймс Милнер продлил контракт до лета 2023 года.

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Следовательно, 36-летний англичанин сможет еще больше укрепить свой рекорд. Сейчас Милнер удерживает звание главного "джокера" АПЛ. За свою карьеру Джеймс 176 раз выходил на замену в матчах чемпионата Англии.

К слову, Милнер выступает за Ливерпуль с 2015 года. С тех пор опытный универсал сыграл за "красных" 289 матчей (26 голов, 44 ассиста). С мерсисайдцами хавбек завоевал 6 трофеев, среди которых победы в АПЛ и Лиге чемпионов.