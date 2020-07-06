toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Ливерпуль подписал контракт с самым молодым дебютантом в истории АПЛ

19:02 - Читати українською
Ливерпуль подписал контракт с самым молодым дебютантом в истории АПЛ
Харви Эллиот / фото: Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Харви Эллиот подписал первый профессиональный контракт в своей карьере.

В апреле Эллиоту исполнилось 17 лет, поэтому он смог наконец заключить официальное трудовое соглашение с мерсисайдским клубом. Срок и условия контракта хавбека с Ливерпулем не разглашаются.

Ливерпуль согласовал условия личного контракта с Алькантарой

Напомним, Эллиотт перебрался в Ливерпуль из лондонского Фулхэма летом 2019 года. В сезоне-2018/19 Харви провел 3 матча за взрослую команду "дачников" и установил сразу два исторических рекорда, став самым молодым футболистом в истории АПЛ и Кубка английской лиги.

В нынешнем сезоне Эллиотт успел провести за главную команду Ливерпуля 8 матчей, результативными действиями он пока не отличался.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
Кальяри – Аталанта: роскошный Малиновский провел лучший матч в Италии, став главным фактором победы
00:05
10538
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Харви Харви Эллиотт
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
41
мин
Тоттенхэм
22:00
Эвертон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук