Ливерпуль подписал контракт с самым молодым дебютантом в истории АПЛ

Полузащитник Ливерпуля Харви Эллиот подписал первый профессиональный контракт в своей карьере.

В апреле Эллиоту исполнилось 17 лет, поэтому он смог наконец заключить официальное трудовое соглашение с мерсисайдским клубом. Срок и условия контракта хавбека с Ливерпулем не разглашаются.

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Напомним, Эллиотт перебрался в Ливерпуль из лондонского Фулхэма летом 2019 года. В сезоне-2018/19 Харви провел 3 матча за взрослую команду "дачников" и установил сразу два исторических рекорда, став самым молодым футболистом в истории АПЛ и Кубка английской лиги.

В нынешнем сезоне Эллиотт успел провести за главную команду Ливерпуля 8 матчей, результативными действиями он пока не отличался.

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