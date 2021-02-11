Доминик Корнесс подписал свой первый професионаольний контракт в карьере, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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17-летний хавбек обратил на себя внимание благодаря великолепной игре за Ливерпуль U-18, где Доминик является незаменимым игроком основы. Молодой талант выступает обычно на позиции центрального полузащитника, но также может сыграть и на флангах.

В нынешнем сезоне Корнесс провел 18 матчей, в которых сумел отличиться двумя голами и 7-ю ассистами.

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