Ливерпуль решил подписать контракт с юношей, который помог обыграть Барселону в мае 2019 году.

Юный нападающий подписал первый профессиональный контракт с мерсисайдским клубом в возрасте 17 лет, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Интересно, что Канноньер уже успел помочь "красным" выйти в финал Лиги чемпионов. Тогда он работал на Энфилде болбоем и присоединился к четвертому взятию ворот каталонцев, быстро подав мяч Александеру-Арнольду.

Напомним, Ливерпуль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов совершил камбэк против Барселоны, разбив соперника со счетом 4:0. Решающий гол был забит после молниеносного розыгрыша углового.

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