Ливерпуль будет играть весь сезон с логотипом Forever 20 в память о Диогу Жоту.

Форвард Ливерпуля и его брат Андре Тейшейра, выступавший за Пенафиел из второй лиги Португалии, попали в смертельное ДТП в Испании 3 июля.

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Вещи, которые болельщики оставляли в память о португальце за пределами Энфилда, уберут в течение недели, разделят и будут надежно хранить. Цветы собираются переработать в компост и будут использовать на клубных объектах, а остальные предметы будут переработаны компанией и использованы для создания постоянной мемориальной скульптуры, которая станет будущим центром памяти на Энфилде. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Также на стадионе создали временную зону, где люди могут почтить память Жоты.

На форме Ливерпуля весь сезон будет красоваться специальный логотип Forever 20 ("20 – навсегда") в память о форварде. Кроме того, фонд мерсисайдцев запустит программу массового футбола в честь Жоты.

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