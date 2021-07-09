Мерсисайдцы обратили внимание на полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса, сообщает AS.

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Ливерпуль готовит предложение в размере 40 млн евро. Правда, Атлетико надеется выручить за лидера значительно большую сумму. Клаусула Сауля составляет астрономические 150 млн евро. На 26-летнего хавбека охотятся еще два гранда АПЛ – Челси и Манчестер Юнайтед.

Добавим, что в прошлом сезоне Сауль вместе с Атлетико стал чемпионом Испании. Полузащитник провел 33 матча, отличился 2 голами и одним ассистом.

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