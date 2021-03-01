Главный тренер "красных" Юрген Клопп является давним поклонником таланта 26-летнего аргентинца и хочет видеть игрока в своей команде, сообщает Tutto Udinese.

Ливерпуль установил невероятное достижение по количеству голов в АПЛ – больше забивал лишь непримиримый конкурент

Мерсисайдцы готовы заплатить за де Пауля 30 млн евро, но итальянский клуб по-прежнему хочет получить не менее 40 млн. Однако, соглашение вполне вероятно. Ведь Интер, который также входит в список претендентов на игрока, сдал свои позиции и не готов платить столько же, сколько Ливерпуль.

Напомним, де Пауль перешел в Удинезе из Валенсии в 2017 году за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за "зебр" 23 матча в Серии А, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

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