Ливерпуль почтил память Флойда, встав на одно колено

"Красные" не остались в стороне от резонансной гибели американца.

Как известно, несколько дней назад в США погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Причиной его смерти стали действия полицейских, которые задерживали мужчину. После этого Соединенные Штаты охватила волна протестов против незаконных действий правоохранителей, один из которых буквально задушил Флойда, несмотря на просьбы отпустить.

Хавбек Ливерпуля отказался переходить в Реал – причиной стал постыдный поступок Рамоса

Ливерпуль присоединился к всемирному челленджу #BlackLivesMatter. Перед тренировкой все игроки мерсисайдцев выстроились в центральном круге Энфилда и встали на одно колено.

Напомним, Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

Санчо и Тюрам поддержали протесты из-за скандального убийства в США – юные звезды Бундеслиги стали героями мировых СМИ