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Ливерпуль почтил память Флойда, встав на одно колено

06:30 62 Читати українською
Ливерпуль почтил память Флойда, встав на одно колено
Ливерпуль почтил Джорджа Флойда / ФК Ливерпуль

"Красные" не остались в стороне от резонансной гибели американца.

Как известно, несколько дней назад в США погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Причиной его смерти стали действия полицейских, которые задерживали мужчину. После этого Соединенные Штаты охватила волна протестов против незаконных действий правоохранителей, один из которых буквально задушил Флойда, несмотря на просьбы отпустить.

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Ливерпуль присоединился к всемирному челленджу #BlackLivesMatter. Перед тренировкой все игроки мерсисайдцев выстроились в центральном круге Энфилда и встали на одно колено.

Напомним, Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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