Топ-клубы Англии активно интересуются Николой Ровеллой, сообщает CalcioMercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Центральный полузащитник Лацио стал целью Ливерпуля, Манчестер Сити и Арсенала в летнее трансферное окно. При этом итальянец принадлежит Ювентусу и может вернуться в расположение "Старой Синьоры" вместо трансфера в АПЛ.

Лацио также желает выкупить 23-летнего игрока, но из-за проблем с финансами команда сможет себе позволить Ровеллу, если попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Добавим, что в текущем сезоне Николо Ровелла сыграл 37 матчей за Лацио. Римский клуб после 32-х туров занимает 6 место в турнирной таблице Серии А.

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