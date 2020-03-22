Ливерпуль поборется с Реалом и Барселоной за хавбека Наполи

Английский клуб готов выложить солидную сумму на приобретение полузащитника сборной Испании Фабиана Руиса.

Мерсисадци готовы конкурировать с испанскими грандами за хавбека Наполи Фабиана Руиса, информирует Daily Express. В переходе 23-летнего футболиста заинтересован Юрген Клопп.

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Ливерпуль готовит предложение в размере 80 млн евро. Примерно столько же за Руиса готовы выложить Реал и Барселона.

Отметим, что Наполи приобрел испанца летом 2018 года у Бетиса за 30 млн евро. В текущем сезоне Руис сыграл за "адзурри" 32 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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