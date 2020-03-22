toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛОРЕНСО САНС

Ливерпуль поборется с Реалом и Барселоной за хавбека Наполи

22 марта 23:21 28 Читати українською
Ливерпуль поборется с Реалом и Барселоной за хавбека Наполи
Фабиан Руис / Getty Images

Английский клуб готов выложить солидную сумму на приобретение полузащитника сборной Испании Фабиана Руиса.

Мерсисадци готовы конкурировать с испанскими грандами за хавбека Наполи Фабиана Руиса, информирует Daily Express. В переходе 23-летнего футболиста заинтересован Юрген Клопп.

Реал подготовил кругленькую сумму на испанца, зажигающего в Италии

Ливерпуль готовит предложение в размере 80 млн евро. Примерно столько же за Руиса готовы выложить Реал и Барселона.

Отметим, что Наполи приобрел испанца летом 2018 года у Бетиса за 30 млн евро. В текущем сезоне Руис сыграл за "адзурри" 32 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу

blog_ava
Барселона нацелилась на лидера Манчестер Сити
22 марта
537
Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Трансферы Фабиан Руис Фабиан Руис Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Ливерпуль Ливерпуль Наполи Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
18
час
:
17
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук