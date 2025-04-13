В рамках воскресной программы 32-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 32-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1

Голы: Диас, 18, Ван Дейк, 89 – Робертсон, 86 (автогол)

Челси – Ипсвич – 2:2

Голы: Туанзебе, 46 (автогол), Санчо, 79 – Энсисо, 19, Джонсон, 31

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Аит-Нури, 2, Спенс, 38 (автогол), Ларсен, 64, Кунья, 86 – Тель, 59, Ришарлисон, 85

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Ливерпуль в родных стенах едва потерял очки с Вест Хэмом, хотя и побеждал с 18-й по 85-ю минуты благодаря голу Диаса. При этом ассист провел Салах, у которого теперь 45 результативных действий (28 голов, 17 передач) – это рекорд АПЛ в эпоху 38 туров. Тотальный рекорд Мохамед может побить уже в следующем матче.

Ассистент Мохамеда Салаха на Луиса Диаса означает, что он записал больше всего голевых вкладов в 38-матчевом сезоне Премьер-лиги



Побьет ли он совместный рекорд Алана Ширера и Эндрю Коула - 47?#LIVWHU pic.twitter.com/UZ7746NTCh - Премьер-лига (@premierleague) 13 апреля, 2025

Кроме того, Салах может побить рекорд ассистов за сезон. Ему не хватает всего трех голевых передач.

Первый тайм был равным, а в начале второго Цимикас со стандарта попал в перекладину. Почти до конца основного времени этот удар был единственным для Ливерпуля после перерыва. "Молотобойцы" перехватили инициативу, создав ряд опасных эпизодов. В конце концов, они сравняли счет на 86-й минуте в результате прострела Ван-Биссаки, который Робертсон срезал в собственные ворота.

Вину за этот автогол должен был разделить и Ван Дейк, однако Вирджил на 89-й минуте исправился, замкнув подачу с углового – 2:1! Его точный удар головой принес Ливерпулю победу, хотя в компенсированное время Фюлькруг мог принести Вест Хэму ничью. Его замыкание кросса летело в дальнюю девятку, однако мерсисайдцев спасла перекладина.

В параллельной встрече Тоттенхэм потерпел катастрофу на Молинью, пропустив аж четыре гола от Вулверхэмптона. "Шпоры" пропустили уже на 85-й секунде от Аита-Нури – ему удалось забить самый быстрый гол "вулвз" в истории АПЛ. На 38-й минуте Спенс еще и провел автогол, усложнив жизнь лондонцев.

После перерыва команды обменялись голами Телья и Ларсона, а Ришарлисон на 85-й минуте подарил гостям надежду на камбэк. Впрочем, уже через минуту Кунья разрушил их мечты – 4:2! Вулверхэмптон одержал четвертую победу подряд, чего не случалось в английском первенстве с 1972 года. Тоттенхэм же остался на пятнадцатой (!) строчке.

Челси тем временем вернулся в зону ЛЧ – точнее, на пятую позицию. Вот только вряд ли подопечные Энцо Марески были довольны после финального свистка. В домашке с Ипсвичем лондонцы получили 0:2 в первые полчаса. Героем стал Энсисо, который отличился на 19-й минуте и ассистировал Джонсону на 31-й.

Julio Enciso dropping the 'SIUUU' celebration at Stamford Bridge #CHEIPS pic.twitter.com/A3DbpetyZ2 - Премьер-лига (@premierleague) 13 апреля, 2025

Челси сумел отыграться благодаря автоголу Туанзебе и шикарному выстрелу Санчо, но на большее "синих" не хватило. Между тем, Астон Вилла отстает от них только из-за худших дополнительных показателей, а Ньюкасл имеет на один зачетный балл меньше.

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