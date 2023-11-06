Трент Александер-Арнольд продолжит свои выступления за Ливерпуль.

Руководство Ливерпуля рассматривает возможность продолжения сотрудничества с английским защитником Трентом Александер-Арнольдом. Об этом пишет инсайдер Николо Скир.

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По информации источника, стороны близки к подписанию нового контракта. Однако никаких финансовых аспектов и срока нового соглашения не раскрывается.

Отметим, что нынешний контракт англичанина действует до 30 июня 2025 года. Александер Арнольд выступает за Ливерпуль с 2016 года. В этом сезоне сыграл 11 матчей во всех турнирах.

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