Прошлым летом 25-летний испанец мог оказаться в Ливерпуле, который был готов выплатить 60 млн евро клаусулы. Однако тогда Субименди решил отказаться от перехода и остался в родном клубе.

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Руководство мерсисайдцев не отказалось от идеи усилить центр полузащиты. Зимой Ливерпуль снова попытается подписать Субименди, утверждает TEAMtalk. Также, по информации источника, за право подписать испанца поборется лондонский Арсенал.

К слову, в нынешнем сезоне чемпион Европы успел сыграть за Реал Сосьедад 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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