Мерсисайдский клуб уже размышляет о летних трансферах. На радарах оказались ведущие игроки двух клубов АПЛ.

Ливерпуль заинтересован в услугах Джаррода Боуэна и Рафиньи, сообщает Liverpool Echo .

Холанд выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры – неприятные новости для Барселоны и представителей АПЛ

Оба игрока стремятся остаться в своих клубах до лета. Только в конце сезона 2021/22 они будут рассматривать возможность перехода в Ливерпуль.

Боун и Рафинья являются ведущими игроками Вест Хэма и Лидса соответственно. Англичанин провел 26 матчей во всех турнирах за "молотобойцев" (5 голов и 7 ассистов), а бразилец за "павлинов" отыграл 16 поединков (8 мячей и 1 результативная передача).

Зінченко дав Ман Сіті суперзброю, але оголив раптову проблему – Англія реагує на історичні 9 голів у матчі з Лестером