Мерсисайдцы размышляют над подписанием Гави, которого Барса через год может потерять бесплатно.

Финалист Лиги чемпионов может подписать молодого центрхава "сине-гранатовых" уже летом. Сам Гави пока не готов ехать в АПЛ, но ситуация может измениться, если игрок не согласует новый контракт с Барселоной.

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Очевидно, что мерсисайдцы готовы предложить хавбеку сборной Испании гораздо лучшие финансовые условия, чем Барселона, которая все еще вынуждена существенно экономить. Правда, пока деньги не являются приоритетом для футболиста, утверждает Sport.es.

Впрочем, Юрген Клопп настолько хочет получить таланта в свое распоряжение, что Ливерпуль размышляет над выплатой клаусулы Гави – в таком случае игрок сможет сменить клуб без согласия "сине-гранатовых". Размер отступных за хавбека составляет всего 50 млн евро – возможно, и достаточно много, как для 17-летнего юноши, но уже в ближайшем будущем испанец может стоить гораздо дороже.

В сезоне 2021/22 Гави стал настоящим открытием. Полузащитник отыграл 47 матчей, забил 2 гола и отдал 6 ассистов. Его контракт рассчитан еще на год.

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