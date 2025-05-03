Арне Слот планирует большую революцию в составе Ливерпуля в летнее межсезонье, сообщает Джеймс Пирс из The Athletic.

Ливерпуль хочет продлить еще одного лидера на фоне интереса Барселоны и клубов из Саудовской Аравии

Свой первый сезон нидерландский специалист провел с тем же составом, который передал ему в наследство Юрген Клопп. К команде мерсисайдцев при руководстве Слота присоединился лишь Федерико Кьеза, однако он так и не сумел заиграть в команде. Поэтому Ливерпуль ожидает предложений за итальянца. Покинуть команду могут также Луис Диаз и Диогу Жота, но только если клуб получит хорошие предложения. А вот Дарвин Нуньес точно не имеет перспектив на Энфилде – он перейдет в Атлетико, Милан или в один из клубов с Ближнего Востока.

Относительно трансферов на вход, то главными целями Ливерпуля являются одноклубники Ильи Забарного Милош Керкез и Дин Хёйсен из Борнмута, а также звездный форвард Ньюкасла Александр Исак. За шведа у "красных" требуют рекордную сумму – около 150 миллионов фунтов. Поэтому этот трансфер будет тяжело оформить, но шансы на переход возрастут, если "сороки" не попадут в ЛЧ на следующий сезон.

Также на Энфилд летом прибудет Гиорги Мамардашвили из Валенсии, трансфер которого оформили еще в прошлом году. Он станет наследником Алиссона, у которого остался последний год по контракту. 32-летний бразильский голкипер имеет шанс перейти летом в один из клубов из Саудовской Аравии, но более вероятным выглядит уход его дублера Келлехера, который будет искать стабильную игровую практику в другом клубе АПЛ.

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