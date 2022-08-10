Полузащитник Тьяго Алькантара стал очередным пополнением в лазарете "красных", информирует ESPN.

"Ливерпуль не заслуживал большего": Клопп нашел отмазку для потери очков с Фулхэмом

Из-за травм первый тур АПЛ против Фулхэма (2:2) пропускали сразу 7 игроков Ливерпуля – Келлехер, Жота, Джонс, Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен и Цимикас. Тьяго вышел на поле, но получил повреждение подколенного сухожилия. Испанцу понадобится около 6 недель для восстановления.

Добавим, что в следующем туре АПЛ (15 августа) Ливерпуль будет играть с Кристал Пэлас, а неделей позже суперматч против Манчестер Юнайтед (22 августа).

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