Ливерпуль переживает кадровый ужас уже на старте сезона – 8 игроков в лазарете, ключевой хавбек вылетел надолго
Ливерпуль не смог избежать массовой эпидемии травм в начале новой кампании.
Полузащитник Тьяго Алькантара стал очередным пополнением в лазарете "красных", информирует ESPN.
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Из-за травм первый тур АПЛ против Фулхэма (2:2) пропускали сразу 7 игроков Ливерпуля – Келлехер, Жота, Джонс, Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен и Цимикас. Тьяго вышел на поле, но получил повреждение подколенного сухожилия. Испанцу понадобится около 6 недель для восстановления.
Добавим, что в следующем туре АПЛ (15 августа) Ливерпуль будет играть с Кристал Пэлас, а неделей позже суперматч против Манчестер Юнайтед (22 августа).
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