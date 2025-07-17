Ливерпуль перехватывает форварда, от которого отказался ПСЖ – месть за неудачу с топ-бомбардиром
Нападающий Айнтрахта Уго Экитике может перейти в Ливерпуль.
Ливерпуль сделал официальное предложение Айнтрахту по трансферу Уго Экитике, которого немцы выкупили из ПСЖ. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Клуб Бундеслиги отклонил первое предложение Ливерпуля, ожидая более высокую сумму, однако переговоры продолжаются. В то же время сам Экитике уже согласовал личные условия с английским клубом и хочет перейти на Энфилд.
Ранее сообщали, что форвардом активно интересуется другой английский клуб – Ньюкасл. В свою очередь, Ливерпуль связывают с нападающим "сорок" Александером Исаком. Получилась такая себе месть за нежелание продавать шведа.
В составе Айнтрахта Экитике провел 64 матча, в которых отметился 26 голами и 14 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.
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