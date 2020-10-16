Уилсон будет выступать в составе валлийцев в течение сезона 2020/21 на правах аренды, сообщает официальный твиттер Ливерпуля.

Ливерпуль зимой вернется за звездой Вулверхэмптона, – MD

Нападающий никак не может закрепиться в составе мерсисайдцев, а аренда в Кардифф станет четвертой в его карьере – до этого Харри защищал цвета Халл Сити, Дерби Каунти и Борнмута.

Именно в составе последних Уилсон выступал на протяжении прошлого сезона, записав в свой актив 7 голов и 2 ассиста в 35 матчах во всех соревнованиях.

Лунін як дилема Зідана, останній іспит Ювентуса перед Динамо, дербі Ліверпуля та Мілана: топ-матчі вікенду